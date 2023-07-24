Як почистити водопровідний кран усередині: спритний трюк з кришкою

За допомогою кришки та гумки легко прочистити кран

Іноді трапляється так, що вода з крана починає текти дуже тонким струмком і з перебоями. Виною тому вапняні відкладення усередині сантехніки. Наліт забиває решітку всередині крана й вода не може текти зі звичним напором.

У таких випадках сантехніки знімають кран та видаляють наліт за допомогою спецобладнання та хімічних сумішей. При несильних відкладеннях усередині крана з прочищенням можна впоратися без допомоги спеціаліста. Достатньо мати під рукою гумку, кришку від пляшки та лимонну кислоту.

"Лимонку" потрібно розвести в невеликій кількості води й налити в кришку. Потім надіти кришку на кран, прикріпити до нього за допомогою гумки та залишити так на годину. За цей час кислота розчинить вапняний наліт, що утворився на сіточці. З часом потрібно зняти кришку і спустити воду, яка після процедури повинна бігти з нормальним напором.

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