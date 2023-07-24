Спробуйте змішати дріжджі та пральний порошок: чому так робили наші бабусі

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Наші бабусі не мали доступу до сучасних засобів для прання білизни, тому використовували традиційні народні засоби.

У минулому багато домогосподинь використовували звичайні дріжджі як добавку до прального порошку. Це робилося з єдиною метою — позбутися складних плям на одязі, пише ukr.media. В цьому випадку харчові добавки виступали і як відбілювачі. Але слід пам’ятати, що цей метод не працює в машинці-автоматі.

Як все відбувається

Дріжджі, які мають здатність бродити і запускають хімічну реакцію, проявляють непередбачувану поведінку через швидке утворення бульбашок при віджимі та використанні дуже гарячої води. У зв’язку з цим, якщо ви хочете використовувати дріжджі як відбілювач, то найкраще робити це вручну, за допомогою прання руками.

Крім того, раніше не було у продажу порційних пакетиків сухих дріжджів, і наші бабусі купляли іншого типу дріжджів, для чого витрачали певний час на висушування інгредієнта, що підіймається в них. Разом із мийним засобом цей продукт дозволяв досягти бажаного результату при пранні білизни. Прання в сучасній пральній машині з барабаном, своєю чергою, може залишати розводи на білизні та призводити до засмічення каналізації.

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