Усунути неприємний запах з килима можна 2 копійчаними інгредієнтами

Іноді килим смердить буквально так, як брудні шкарпетки

Крім безперечних переваг у плані комфорту та м’якості, килимові покриття також мають ряд недоліків. Вони здатні накопичувати пил, шерсть та інші забруднення, а при недостатньому прибиранні можуть стати джерелами розмноження бактерій.

З часом килим стає схильний до неприємного запаху. Найпростіший спосіб — віднести килим у хімчистку, але не поспішайте віддавати свої гроші. Є менш дороговартісний спосіб усунути "аромат", що відштовхує, з килимового покриття. Потрібно лише два недорогих інгредієнти — оцет і ефірна олія із запахом лаванди, пише pixelinform.

Як прибрати неприємний запах з килима

Насамперед приготуйте розчин, змішавши одну частину оцту з двома частинами води, і після цього додайте кілька крапель ефіру. Потім перелийте отриманий засіб для видалення запаху в розпилювач і нанесіть на килим.

Далі, залиште покриття для підлоги на кілька годин, щоб розчин ввібрався в волокна і почав свою дію. Після закінчення зазначеного часу вам залишиться тільки вибити або пропилососити килим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити домашню суміш, яка видалить пил та інший бруд з килима. Чистка займе менше 30 хвилин.