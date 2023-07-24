Позбавляємо сковорідку від товстого шару нагару: допоможе лише один продукт

Забруднення виводитимуться з легкістю

Є безліч способів, які дозволять позбавити сковорідку від нагару, в одному з них експерти рекомендують застосувати соняшникову олію, яка часто і є "винуватцем" забруднень.

У матеріалі Fakty господаркам підказали хитрість, за допомогою якої сковорідці можна повернути первозданний вигляд. При цьому ви витратите мінімум зусиль та коштів.

Як очистити сковорідку від нагару

Перш ніж розпочати виведення забруднень, сковорідку слід підготувати. Для цього візьміть соняшникову олію і влийте в брудний посуд, так щоб утворився товстий шар. Потім сковорідку відправте до духовки на 30 хвилин. Цей метод допоможе сильно розм’якшити нагар, щоб потім за допомогою кухонної губки ви легко видалили його з поверхні.

Як тільки сковорідка охолоне, можна розпочинати процедуру. Але олію необхідно злити. Забруднення з посуду виводитимуться з легкістю і не потрібно довго терти поверхню.

"Телеграф" писав раніше, за допомогою якого засобу можна відмити навіть найбрудніший посуд. Експерти підказали дієвий метод.