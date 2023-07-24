Який одяг приваблює комарів: ці кольори краще не носити літніми вечорами

Комарі люблять деякі кольори сильніше за інші

У літню пору року будь-який вихід на вулицю вранці або ввечері загрожує зустріччю з настирливими комарами, які в цей час доби вилітають на пошуки їжі. Щоб уникнути зустрічі з ними, можна скористатися спеціальними засобами, а також правильно підібрати колір одягу.

Як мовиться в матеріалі Express, комарі віддають перевагу темним кольорам, а тому якщо ви любите носити чорний або темно-синій одяг, то ви потрапите в "приціл" цих комах з більшою ймовірністю.

Так експерти зазначають, що це пов’язано з тим, що ці кольори швидше розігріваються на сонці та здатні довше зберігати тепло, яке приваблює комарів.

До речі, вони також зазначають, що відмова від темних кольорів також допоможе відлякати комарів із вашої земельної ділянки. "Освітлити" його допоможуть світлі квіти та білі зовнішні меблі.

Втім, є ще один колір, який приваблює кровопивець — червоний. Це не дивно, тому що ці комахи можуть бачити червоний пігмент на нашій шкірі.

Тобто, якщо вас дратують комарі, то в ранковий та вечірній час доби варто одягати білий або світлий одяг.

Як повідомлялося раніше, комарі також дуже не люблять деяких видів рослин, які відмінно підійдуть для того, щоб висадити їх біля будинку.