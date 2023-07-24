Як замаскувати сиві брови: фарба не знадобиться

Не обов’язково виривати сиві волосинки чи щодня фарбувати брови косметикою

Рано чи пізно доводиться зіткнутися з тим, що брови починають сивіти. Спочатку з’являється буквально 1-2 безбарвні волоски, а потім їх стає все більше. У такому разі не обов’язково хапатися за пінцет, покупні барвники чи косметику.

Замаскувати сивину брів можна за допомогою натуральних засобів, пише Elespanol.

Чому з’являється сивина в бровах

Як і у випадку з волоссям, сивина брів є природним процесом, пов’язаним зі старінням. Волосся та брови отримують свій колір від пігменту меланіну, що виробляється меланоцитами. Згодом меланоцити можуть знижувати свою активність і вироблення меланіну, що призводить до поступової втрати кольору та появи сивого волосся.

Але окрім старіння є й інші фактори, які можуть сприяти передчасній появі сивини – це справа генетики. Якщо у ваших близьких родичів у ранньому віці з’явилися сиві брови, можливо, ви також зіткнетеся з цим явищем.

Як пофарбувати сиві брови натуральними засобами

Фарбування брів за допомогою натуральних засобів може здатися складним завданням. Але насправді за допомогою продуктів можна досягти природного вигляду після фарбування.

Необхідні інгредієнти:

Кава

Какао-порошок

Мед

Кокосова олія

Як приготувати натуральний барвник для брів.

У ємності змішайте кілька подрібнених кавових зерен, столову ложку какао-порошку та трохи кокосової олії. Потім додайте трохи меду для покращення прилипання та перемішайте до отримання однорідної маси.

Перед використанням засобу пам’ятайте про запобіжні заходи. Переконайтеся, що у вас немає алергії на жодний з компонентів. Перед тим, як наносити засіб на брови, зробіть тест на невеликій ділянці шкіри.

Також уникайте потрапляння суміші в очі. Якщо це станеться, не забудьте негайно промити їх водою.

Перш ніж наносити засіб, обов’язково нанесіть вазелін навколо брів, щоб не забруднити шкіру. Потім за допомогою маленького пензлика акуратно нанесіть суміш на брови. Залиште діяти приблизно на 20 хвилин або довше, якщо ви хочете, щоб колір вийшов темнішим, або менше часу, якщо ви хочете, щоб результат був світлішим.

Щоб підтримати та зберегти результат повторюйте процедуру щотижня.

Раніше "Телеграф" розповідав, які натуральні засоби допоможуть приховати сивину.