Змастіть ланцюжок вершковим маслом — і стане однією проблемою менше

Хитрість, яка точно не зашкодить прикрасі

Довгі ювелірні вироби, такі як ланцюжки та браслети, мають властивість заплутуватися. І їхні власники часто судомно реагують на це, сильно смикаючи прикрасу, сподіваючись розв'язати проблему силою. В результаті ланки можуть пошкодитися або навіть поламатися.

Якщо підходити до розплутування ланцюжка обережно та вміло, можна уникнути пошкоджень та акуратно розплутати прикрасу. Варто звернути увагу на просту і нескладну пораду, яка допоможе розв'язати проблему з ланцюжком, що заплутався, пише ukr.media. Допоможе легко і просто впоратися з цією проблемою найдешевше масло.

Як розплутати ланцюжок

Для того, щоб розплутати вузол, потрібно нанести невеликий шматочок вершкового масла на вузлик та обережно розв’язати його, піднявши шпилькою або голкою. Цей метод дозволить розплутати вузол, не пошкодивши виріб.

Раніше "Телеграф" писав, що є багато методів, що дозволяють визначити справжність срібла в домашніх умовах. Також ми розповідали, як запобігти почорнінню срібних прикрас. З одним способом сяятиме, як і раніше.