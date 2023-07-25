Не тільки для укладання волосся: як креативно використовувати фен у побуті

Фен може допомогти в роботі по дому

Для більшості людей фен – це простий інструмент, який використовується для сушіння та надання форми волоссю. Але насправді цей універсальний предмет має безліч інших застосувань.

"Телеграф" розповість, як можна використовувати свій фен, крім сушіння волосся.

1. Сушіння одягу

Коли ви поспішаєте, феном можна висушити пару шкарпеток або спідню білизну.

2. Заміна праски

Фен можна використовувати для розгладження невеликих складок на одязі. Це ідеально підходить для тих випадків, коли у вас немає праски й вам потрібно, щоб річ виглядала охайно. Розпорошіть трохи води на футболку з пульверизатора та увімкніть фен. Складки зникатимуть прямо на очах.

3. Розтяжка взуття

Фен можна використовувати, щоб розтягнути надто тісне взуття. Це займе лише кілька хвилин. Все, що вам потрібно зробити, це надягти взуття поверх пари товстих шкарпеток і нагріти пару феном. Матеріал пом’якшиться та розтягнеться.

4. Видалення липких слідів

Фен допоможе прибрати липкі залишки з поверхонь. Використовуйте його, щоб розм’якшити клей на цінниках, книжкових наклейках, скотчі та пластирі. Завдяки такому способу видалення наклейок на предметах не залишиться липких слідів.

5. Видалення воску

При спробі відскребти свічковий віск із поверхні можна легко її пошкодити. Натомість розм’якшіть пролитий віск феном і промокніть його паперовою серветкою.

6. Видалення слідів олівця зі шпалер

Діти люблять малювати на стінах. Якщо для творчості вони використовували воскові олівці, видалити їх сліди зі шпалер можна досить просто. Подуйте феном на малюнок і зітріть сліди олівця ганчіркою.

7. Надування матраца

Обрізану пластикову пляшку потрібно розмістити біля отвору для надування матраца. Усередину потрібно помістити фен і подути холодним повітрям. За лічені хвилини матрац надується.

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