Як позбутися вогкості та плісняви в будинку: ці рослини впораються в найкоротші терміни

І красиво, і від плісняви не залишиться і сліду

Цвіль утворюється, коли приміщення погано провітрюється, що є симптомом серйозних проблем із гідроізоляцією. Цвіль може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, такі як астма, алергія, роздратування, запалення, висипання на шкірі і респіраторні захворювання, тому проблему потрібно вирішувати швидко.

Щоб запобігти появі плісняви та захистити своє здоров’я, розмістіть ці рослини по всьому будинку, навіть у ванній, що зменшить появу грибка на стінах. Про це пише santeplus.

Як позбутися вогкості та плісняви в будинку

Аспарагус :

Вони вбирають воду при розміщенні у ванній кімнаті. Це багаторічні та кущисті рослини. Підтримуйте температуру від 7 ° до 25 °, тому що кілька градусів нижче можуть вбити його. Цим рослинам потрібно мінімум світла, але будьте обережні, жодних прямих сонячних променів.

Бегонії :

Це дуже барвисті рослини, що чудово підходять для будь-якої кімнати будинку. Будьте обережні, не залишайте їх на морозі. Підтримуйте більш-менш постійну температуру, тому що бегонії ненавидять дуже низькі температури. Їх можна розмістити будь-де, в тому числі і на кухні.

Аспідістри :

Це рослини, які допоможуть вам поглинути усю вологість у вашому будинку. За ними дуже легко доглядати, якщо у вас не так багато часу, щоб піклуватися про них.

"Телеграф" писав раніше, як позбутися плісняви у ванній кімнаті. Експерти підказали простий, але дієвий метод.