Не давайте пустувати землі: дев’ять рослин, які потрібно висадити в серпні

Дачники можуть засіяти город зеленню прямо зараз, щоб отримувати вітаміни до початку холодів

У серпні городники розпочинають перші збори врожаю, проте сезон посіву не припиняється. Останній місяць літа – вдалий час для посадки невибагливих у догляді рослин.

Дачникам варто звернути увагу на дев’ять варіантів зелені й трав, які можна висаджувати на ділянці вже зараз. Про це розповідає Ukr.media.

Що можна садити на городі у серпні

Кріп – смачна та корисна зелень, яка швидко росте. Вже за кілька тижнів після посіву зберете розкішний урожай.

Петрушка – ще одна однорічна рослина, проста у догляді. Така трава може рости до холодів, оскільки є морозостійкою.

Шпинат – не менш багата на вітаміни рослина, яка відмінно переносить холод. Першими листочками дачники можуть насолодитися вже через 4-6 тижнів після посадки.

Рукола – улюблений багатьма інгредієнт у салатах. Ця трава росте швидко і витримує спеку. Як тільки листя культури виросте до 10-15 см, можна розпочинати збирання врожаю.

Кінза – рослина, яка чудово перенесе спекотний серпень у нашій країні. Не забувайте поливати цю траву, щоб вона радувала врожаєм і стала смачним інгредієнтом ваших страв.

Цибуля на зелень – ідеальний варіант для засіву городу наприкінці літа. Потрібно 3-4 тижні, щоб сформувалася зелень заввишки 15-20 см.

Редька – гостра чорна чи біла – вибір за дачниками. Рослина порадує врожаєм за короткий період часу, тому сміливо висаджуйте цю культуру на ділянці у серпні.

Бораго, також відома як огіркова трава, використовується у салатах та для декору страв. Цій рослині необхідні тепло і більше вологи. Сійте траву на відстані 20-25 см, регулярно видаляйте стрілки.

Листовий салат – рослина, яку ви отримаєте вже через кілька тижнів після посіву у серпні. Найкраще висаджувати крессалат, ампельний та інші пізні сорти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що садити на городі на місці цибулі та часнику. Досвідчені дачники не залишають грядки пустувати.