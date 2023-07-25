Не давайте пустувати землі: дев’ять рослин, які потрібно висадити в серпні
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Дачники можуть засіяти город зеленню прямо зараз, щоб отримувати вітаміни до початку холодів
У серпні городники розпочинають перші збори врожаю, проте сезон посіву не припиняється. Останній місяць літа – вдалий час для посадки невибагливих у догляді рослин.
Дачникам варто звернути увагу на дев’ять варіантів зелені й трав, які можна висаджувати на ділянці вже зараз. Про це розповідає Ukr.media.
Що можна садити на городі у серпні
Кріп – смачна та корисна зелень, яка швидко росте. Вже за кілька тижнів після посіву зберете розкішний урожай.
Петрушка – ще одна однорічна рослина, проста у догляді. Така трава може рости до холодів, оскільки є морозостійкою.
Шпинат – не менш багата на вітаміни рослина, яка відмінно переносить холод. Першими листочками дачники можуть насолодитися вже через 4-6 тижнів після посадки.
Рукола – улюблений багатьма інгредієнт у салатах. Ця трава росте швидко і витримує спеку. Як тільки листя культури виросте до 10-15 см, можна розпочинати збирання врожаю.
Кінза – рослина, яка чудово перенесе спекотний серпень у нашій країні. Не забувайте поливати цю траву, щоб вона радувала врожаєм і стала смачним інгредієнтом ваших страв.
Цибуля на зелень – ідеальний варіант для засіву городу наприкінці літа. Потрібно 3-4 тижні, щоб сформувалася зелень заввишки 15-20 см.
Редька – гостра чорна чи біла – вибір за дачниками. Рослина порадує врожаєм за короткий період часу, тому сміливо висаджуйте цю культуру на ділянці у серпні.
Бораго, також відома як огіркова трава, використовується у салатах та для декору страв. Цій рослині необхідні тепло і більше вологи. Сійте траву на відстані 20-25 см, регулярно видаляйте стрілки.
Листовий салат – рослина, яку ви отримаєте вже через кілька тижнів після посіву у серпні. Найкраще висаджувати крессалат, ампельний та інші пізні сорти.
Раніше "Телеграф" розповідав, що садити на городі на місці цибулі та часнику. Досвідчені дачники не залишають грядки пустувати.