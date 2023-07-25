Потрібно лише дві хвилини: як звільнити пам’ять на смартфоні, нічого не видаляючи

Коли пам’ять заповнюється, пристрій починає "гальмувати"

Є безліч способів, які допомагають прискорити роботу мобільного пристрою, одним із них є очищення пам’яті. Якщо вона заповнена, то смартфон починає працювати повільніше, а деякі програми зовсім перестають відкриватися. Але не поспішайте засмучуватися.

Експерти в матеріалі УНІАН розповіли, як можна швидко позбавитися цієї проблеми, зберігши при цьому всі свої фотографії, відео та інші файли, збережені на гаджеті.

Як звільнити пам’ять на смартфоні

Якщо ви активний користувач Telegram або WhatsApp, проблема може ховатися саме в цих месенджерах, тому що вони можуть автоматично зберігати зображення і відео, які з’являються в групах і листуваннях. Це все сильно забиває пам’ять смартфона і, за великим рахунком, ця інформація зайва.

Щоб позбавитися цих файлів, потрібно натиснути опцію "Очищення кешу", знайти її в Telegram можна в "Налаштуваннях" — "Дані та пам’ять" — "Використання пам’яті" — "Очистити кеш". Просто натисніть і пам’ять пристрою звільнитися за лічені хвилини. Таку саму процедуру можна повторити і з WhatsApp.

Експерти кажуть, що програми періодично потрібно чистити від "сміття", адже ви за дві хвилини звільните на своєму телефоні кілька гігабайт пам’яті, і це при тому, що особисті файли видаляти не потрібно, все залишається на своїх місцях.

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