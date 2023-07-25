Один "секретний" інгредієнт при пранні поверне м’якість рушникам: копійчаний трюк

Спритний трюк прибере "корочку" на рушниках

Після кількох прань рушники вже не такі м’які, пухнасті та шовковисті. Вирішити проблему з жорсткою тканиною і "корочкою" на волокнах можна за допомогою одного дешевого підручного інгредієнта.

Щоб повернути м’якість рушникам, треба випрати їх із засобом, який точно знайдеться на вашій кухні. Про дієвий лайфхак пише Express.

Часто рушник може стати хрумким через занадто велику кількість пом’якшувача тканини, прання виробів у гарячій воді, недостатню кількість мийного засобу та сушіння речей на повітрі, а не в сушильній машині. Найчастіша причина, яка веде до загрубіння волокон, надмірна доза кондиціонера для білизни, при пранні рушників цей засіб краще не використовувати зовсім.

Лайфхак для прання рушників

Звичайний столовий оцет часто застосовується з побутовою метою, виручить він і при пранні рушників. Цей копійчаний засіб видалить надлишки порошку на волокнах тканини, завдяки чому рушники знову будуть м’якими.

Необхідно додати 20 мл оцту прямо в барабан пральної машини, завантажити рушники та включити прання. Спритний трюк всього за один раз поверне пухнастість і шовковистість рушникам.

Раніше "Телеграф" розповідав, які підручні засоби допоможуть відбілити старі рушники та прибрати жовтий наліт із виробів. Після незвичайної хитрості рушники будуть як нові.