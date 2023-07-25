Стане тільки гірше: як неможна позбавлятися неприємного запаху з взуття

Від деяких способів краще взагалі відмовитись

Неприємний запах із взуття завдає дискомфорту не тільки людині, яка її носить, а й тим, хто знаходиться поблизу. Через цю проблему виникає безліч незручних ситуацій і тому вона потребує якнайшвидшого вирішення.

При спробі позбутися амбре із взуття треба пам’ятати, що не всі засоби для цього підходять. Також варто дотримуватися особливої обережності навіть з тими засобами, які справді позбавляють неприємного запаху.

На перший погляд, може здатися, що від смороду з взуття допоможуть духи або освіжувач повітря. Насправді застосування таких засобів лише погіршить ситуацію.

Не слід заливати у взуття всі засоби поспіль. Таким чином можна зіпсувати устілку, а неприємний запах з великою ймовірністю стане навіть сильнішим.

Для позбавлення від неприємного запаху потрібно знезаразити взуття. Але не використовуйте технічні токсичні промислові засоби. Отруйні випаровування та залишки засобу на внутрішній частині пари можуть призвести до проблем зі здоров’ям.

При використанні засобів дезінфікування пам’ятайте, що вони не повинні потрапляти на зовнішню частину пари, оскільки це може призвести до пошкодження верхнього матеріалу.

Також варто врахувати, що після обробки будь-якими засобами взуття потрібно добре просушити. Ніколи не взувайте його до завершення обробки та коли внутрішня сторона ще не висохла.

Раніше "Телеграф" ділився перевіреним і простим способом позбавлення неприємного запаху у взутті.