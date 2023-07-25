Що вилити в каналізацію, щоб прочистити стік: поради сантехніка

Фахівець поділився перевіреними лайфхаками, які допоможуть розблокувати будь-яке засмічення

У раковинах, душових кабінах та ванних кімнатах часто утворюються засмічення, які легко прочистити в домашніх умовах. Каналізацію забивають залишки мийних засобів, волосся, їжа й жир, проте підручні засоби розблокують стік.

Про те, як швидко прочистити каналізацію, розповів фахівець із сантехніки компанії My Plumber Гаррі Ноулз. Його поради публікує Express.

Способи прочищення засмічення

Найпростіший і найшвидший метод розблокування стоку – окріп. Закип’ятіть воду в каструлі або чайнику, а потім вилийте в трубу. Повторіть маніпуляцію.

Дієва суміш проти засмічень – харчова сода й оцет. Висипте півсклянки харчової соди в каналізацію, а потім додайте півсклянки оцту. Реакція із шипінням усуне засмічення. Залишіть суміш на 15-30 хвилин, а потім промийте злив гарячою водою.

Відмінно допомагає у прочистці каналізації комбінація солі та гарячої води. Змішайте півсклянки солі з окропом і вилийте у каналізацію. Кухонний інгредієнт допоможе розчинити жир, а гаряча вода змиє його. Повторіть процес, якщо потрібно.

У складніших випадках забруднення каналізації сантехнік радить задіяти поєднання харчової соди і солі. Змішайте півсклянки харчової соди з половиною склянки солі, потім вилийте суміш у каналізацію і дайте їй відстоятися протягом кількох годин, перш ніж змити гарячою водою.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити водопровідний кран усередині. На допомогу прийде спритний трюк із кришкою.