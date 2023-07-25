Шви будуть сяяти вже за 20 хвилин: чим потрібно натерти плитку у ванній

Підручні засоби видалять із затирки будь-які плями

Плиткові шви часто стають брудними та сірими, а у ванній кімнаті навіть може розвиватися грибок. Щоб затирка була чистою, потрібно натерти її саморобною сумішшю з компонентів, які легко знайдуться в будинку.

Відбілити шви між плиткою лише за 20 хвилин допоможе ефективний лайфхак. Про це розповідає видання Express.

Так, для приготування дієвої суміші для затирки знадобиться одна чашка харчової соди, одна третина чашки перекису водню, одна столова ложка рідини для миття посуду та щітка. Таке чищення ефективне, як і використання побутової хімії, проте в рази дешевше, безпечніше й краще для навколишнього середовища. Харчова сода спрацює як натуральний абразив і відбілювач, а перекис водню видалить плями (тільки не наносьте його на полірований мармур).

Як очистити шви між плиткою? Нанесіть саморобний засіб на забруднені ділянки та залиште на 20 хвилин. Протріть чистою губкою плитку, ви побачите, що затирка сяятиме.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший корисний лайфхак, який стане в нагоді при прибиранні ванної кімнати. Незвичайний метод допоможе очистити від цвілі шторку у ванній.