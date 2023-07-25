Працювати стане легше: прості поради, як урятуватися від спеки на роботі
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Якщо дотримуватись цих порад, то працювати у спекотний літній день стане легше
Влітку хочеться не лише комфортно заснути у спекотній кімнаті, а й продуктивно працювати вдень. Високі температури завдають дискомфорту як офісним працівникам, так і тим, хто працює на вулиці.
На порталі Work.ua дали кілька порад і тим, і іншим, як врятуватися від спеки під час роботи. Усього кілька простих правил допоможуть зробити робочі будні влітку комфортними.
Крім загальних порад щодо обов’язкового носіння головного убору та сонцезахисних окулярів, одягу з легкої тканини, відмови від надмірної кількості косметики та кремів, а також вживання води без газів та легких фруктів є окремі поради для кожної з професій.
Так, вантажники, будівельники, паркувальники та інші робітники часто змушені носити уніформу, незалежно від погоди на вулиці. Це вимоги техніки безпеки. Щоб врятуватися від спеки, для робітників подібних до професії є кілька порад:
- Беріть на роботу великий запас води, щоб пити та вмиватися. Якщо є можливість, придбайте портативний холодильник, щоб під рукою завжди були прохолодні напої.
- Завжди носіть із собою вологі серветки, щоб протирати обличчя чи тіло від поту та бруду.
- Робіть перерву щогодини на 10 хвилин, або кожні дві години на 15 хвилин. Відпочинок у спеку особливо важливий.
- Якщо є можливість, намагайтеся працювати там, де є тінь, щоб мінімізувати шанси сонячного удару. Якщо такої можливості немає, хоча б час від часу заходьте в тінь.
- Якщо ви працюєте в автомобілі, купіть сонцезахисні шторки на вікна. Вони допоможуть знизити температуру в кабіні на 5-7 градусів.
Якщо ж ви працюєте в офісі, в якому немає кондиціонера або вентилятора, то оптимальним рішенням буде все ж таки установка цих приладів. Якщо ж такої можливості немає, то допоможуть такі поради:
- По можливості плануйте день так, щоб усі важливі зустрічі та інші робочі моменти припадали на першу половину дня, коли температура повітря недостатньо висока.
- Поставте на робочий стіл ємність із водою, щоб вона під час випаровування охолоджувала повітря. Це може бути акваріум з рибками або щось інше.
- Також можна купити звичайний пульверизатор і час від часу обприскувати повітря холодною водою, щоб остудитись.
- Частіше мийте руки у прохолодній воді. До того ж можна намочити мочки вух — це дозволить вашому тілу трохи охолонути.
- Подумайте над тим, як закрити вікна від потрапляння сонячних променів. Наприклад, можна заклеїти скло фольгою або купити жалюзі.
- Частіше провітрюйте приміщення та влаштовуйте протяг.
- Справжнім порятунком не тільки на роботі, а й на шляху на неї та з неї стане віяло та пляшка холодної негазованої води.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як швидко охолодити машину у спеку. Про цей спосіб точно не знають автолюбителі-початківці.