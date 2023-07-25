Працювати стане легше: прості поради, як урятуватися від спеки на роботі

Якщо дотримуватись цих порад, то працювати у спекотний літній день стане легше

Влітку хочеться не лише комфортно заснути у спекотній кімнаті, а й продуктивно працювати вдень. Високі температури завдають дискомфорту як офісним працівникам, так і тим, хто працює на вулиці.

На порталі Work.ua дали кілька порад і тим, і іншим, як врятуватися від спеки під час роботи. Усього кілька простих правил допоможуть зробити робочі будні влітку комфортними.

Крім загальних порад щодо обов’язкового носіння головного убору та сонцезахисних окулярів, одягу з легкої тканини, відмови від надмірної кількості косметики та кремів, а також вживання води без газів та легких фруктів є окремі поради для кожної з професій.

Так, вантажники, будівельники, паркувальники та інші робітники часто змушені носити уніформу, незалежно від погоди на вулиці. Це вимоги техніки безпеки. Щоб врятуватися від спеки, для робітників подібних до професії є кілька порад:

Беріть на роботу великий запас води, щоб пити та вмиватися. Якщо є можливість, придбайте портативний холодильник, щоб під рукою завжди були прохолодні напої.

Завжди носіть із собою вологі серветки, щоб протирати обличчя чи тіло від поту та бруду.

Робіть перерву щогодини на 10 хвилин, або кожні дві години на 15 хвилин. Відпочинок у спеку особливо важливий.

Якщо є можливість, намагайтеся працювати там, де є тінь, щоб мінімізувати шанси сонячного удару. Якщо такої можливості немає, хоча б час від часу заходьте в тінь.

Якщо ви працюєте в автомобілі, купіть сонцезахисні шторки на вікна. Вони допоможуть знизити температуру в кабіні на 5-7 градусів.

Якщо ж ви працюєте в офісі, в якому немає кондиціонера або вентилятора, то оптимальним рішенням буде все ж таки установка цих приладів. Якщо ж такої можливості немає, то допоможуть такі поради:

По можливості плануйте день так, щоб усі важливі зустрічі та інші робочі моменти припадали на першу половину дня, коли температура повітря недостатньо висока.

Поставте на робочий стіл ємність із водою, щоб вона під час випаровування охолоджувала повітря. Це може бути акваріум з рибками або щось інше.

Також можна купити звичайний пульверизатор і час від часу обприскувати повітря холодною водою, щоб остудитись.

Частіше мийте руки у прохолодній воді. До того ж можна намочити мочки вух — це дозволить вашому тілу трохи охолонути.

Подумайте над тим, як закрити вікна від потрапляння сонячних променів. Наприклад, можна заклеїти скло фольгою або купити жалюзі.

Частіше провітрюйте приміщення та влаштовуйте протяг.

Справжнім порятунком не тільки на роботі, а й на шляху на неї та з неї стане віяло та пляшка холодної негазованої води.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як швидко охолодити машину у спеку. Про цей спосіб точно не знають автолюбителі-початківці.