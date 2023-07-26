Швидко та безпечно: хитрість, яка допоможе вивести чорну плісняву з ванної всього за 30 хвилин

Натуральні продукти можуть розв'язати цю проблему.

Через вологість пліснява осідає на стиках плитки в душовій, на стелі або стінах вашої ванної кімнати. Щоб видалити його, звичайні мийні засоби, безумовно, ефективні, але можуть бути шкідливими для вашого здоров’я. На щастя, є натуральніші розв'язання проблеми.

Цвіль швидко і легко розповсюджується у вологих місцях, таких як ванна кімната. Крім псування інтер’єру, пліснява може завдати шкоди вашому здоров’ю. Тому її необхідно ліквідувати якнайшвидше. Хитрість на основі оцту та харчової соди дозволяє безпечно позбутися цієї проблеми, пише santeplus.

Як вивести чорну плісняву з ванної

Щоб видалити плісняву, яка оселилася на швах плитки у вашій ванній кімнаті, ви можете скористатися цим природним прийомом. Для цього вам знадобиться пульверизатор, оцет та харчова сода.

Почніть із приготування пасти з харчової соди та невеликої кількості води, потім нанесіть її на заражену пліснявою поверхню. Залишіть діяти на п’ятнадцять хвилин, перш ніж оббризкати оцтом. Відбудеться хімічна реакція, яка дозволить видалити плями чорної плісняви.

Залишіть розчин ще на п’ятнадцять хвилин, а потім змийте теплою водою, почистивши уражені ділянки старою зубною щіткою.

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