Засалені конфорки плити знову будуть як нові: проста суміш, яка поверне їх до життя

Це швидкий, простий та економічний метод.

Щоразу, коли ви користуєтеся плитою, ваші приготування залишають розлучення, бризки та плями. У той час як очищення плити здається неймовірно складним завданням, є проста хитрість, яка полегшить збирання.

На варильній панелі може накопичуватися багато залишків жиру та бризок, які можуть швидко стати дратівливими, якщо ви не приберете їх відразу, пише santeplus. Щоб видалити цей бруд, що прилип до конфорок, ми пропонуємо бабусину пораду, в якій використовується розумне поєднання екологічних та натуральних продуктів.

Як очистити конфорки плити від жиру та бруду

Вам знадобиться лише нашатирний спирт. У поліетиленовий пакет покладіть пальники та додайте 1/4 склянки засобу. Цієї кількості достатньо, тому що в основному вам знадобляться пари аміаку, які пальники поглинатимуть при запечатуванні пакету.

Залишіть конфорки в пакеті з нашатирем на ніч у раковині, а потім відкрийте наступного дня. Обов’язково подбайте про те, щоб провітрити кухню.

Ваші пальники повинні бути набагато чистішими, і все, що вам потрібно ще зробити, це протерти їх вологою губкою, а потім промити під проточною водопровідною водою, щоб видалити сліди аміаку.

"Телеграф" писав раніше, за допомогою якого засобу можна відмити навіть найбрудніший посуд. Експерти підказали дієвий метод.