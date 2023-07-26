Як пережити спеку без кондиціонера: наклейте на вікна цю доступну річ

Цей лайфхак не потребує додаткових витрат

Кондиціонер — найефективніший і надійніший спосіб охолодити квартиру в сильну спеку. Але якщо це диво техніки відсутнє у приміщенні, доводиться йти на хитрощі та використовувати для створення прохолоди підручні засоби.

Дешевою альтернативою кондиціонера може стати пухирчаста плівка, яка використовується для пакування крихких предметів при транспортуванні.

Щоб урятуватися від спеки, потрібно наклеїти пухирчасту плівку на склопакет і раму, особливо якщо вона зробила з металу. Плівка зберігатиме прохолоду в приміщенні шляхом покращення теплоізоляції вікна. Завдяки своїм властивостям вона створює потужний бар’єр і працює так само як подвійний склопакет, що має повітряну подушку між двома склами. Шар повітря має високі теплоізоляційні властивості й тому ефективно уповільнює надходження спеки всередину приміщення, пише Техдом.

Як правильно наклеїти плівку на вікно

Виміряйте вікно по вертикалі та горизонталі та зробіть паперовий шаблон на основі отриманих вимірювань.

Розріжте пухирчасту плівку, використовуючи паперовий шаблон на необхідні заготівлі.

Чисте скло вікна з боку приміщення за допомогою пульверизатора змочіть водою.

Нанесіть плівку на зволожену поверхню вікна бульбашками, що виступають, до скла. Додайте у воду кілька крапель гліцерину, щоб плівка добре прилипала до скла.

На відміну від фольги, яку також іноді клеять на вікно, щоб урятуватися від спеки, пухирчаста плівка пропускає сонячне світло. До того ж вона не рветься так швидко і може бути використана кілька сезонів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити прохолоду в кімнаті за допомогою рушника.