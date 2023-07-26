Як замаскувати сивину не виходячи з дому: простий спосіб

Не для всіх сиве волосся є синонімом стилю

Сивина — одна з найочевидніших ознак старіння. Хоча сиве волосся періодично і стає трендом, далеко не всі почуваються з ним впевнено і намагаються його зафарбувати. Для цього традиційно звертаються до покупних барвників. Але впоратися із завданням можна і за допомогою продуктів, які є на кухні.

Наведений нижче спосіб підійде тим, у кого тільки з’являється сивина і хто не хоче використовувати фарби з хімічними речовинами.

Для фарбування знадобиться розмарин. Ця ароматна рослина давно використовується в засобах догляду за волоссям. Його регулярне використання може допомогти тимчасово приховати сиве волосся.

Як пише Elespanol, розмарин містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що ушкоджують клітини волосся та волосяні фолікули. Це часто пов’язано з покращенням загального стану волосся при зменшенні появи сивини.

Також розмарин допомагає стимулювати кровообіг у шкірі голови, що, своєю чергою, сприяє здоровому зростанню волосся і допомагає довше зберігати їх природний колір.

Ця ароматна рослина також має природні освітлювальні властивості, завдяки чому сивина стає майже непомітною.

Перед використанням засобу проведіть тест на невеликій ділянці шкіри, щоб переконатися, що у вас немає алергії!

Як зафарбувати сивину в домашніх умовах за допомогою розмарину

Вам знадобляться:

2 столові ложки сушеного або свіжого листя розмарину

2 чашки води

Приготування:

У невеликій каструлі доведіть до кипіння 2 склянки води.

Коли вода закипить, додайте в гарячу воду сушене або свіже листя розмарину.

Зменште вогонь і дайте настоятися розмарину в гарячій воді протягом 5-10 хвилин.

Після цього зніміть каструлю з вогню і дайте суміші повністю охолонути.

Коли настій повністю охолоне, процідіть його, щоб відокремити листя розмарину від рідини.

Настій розмарину можна використовувати як ополіскувач після кожного миття волосся або, принаймні, кілька разів на тиждень, залежно від ваших уподобань, типу та кольору вашого волосся.

Важливо пам’ятати, що настій розмарину — це м’який і натуральний настій, який може допомогти поліпшити зовнішній вигляд вашого волосся. Але він не зможе повністю позбавити сивого волосся, а лише на якийсь час замаскує сивину.

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