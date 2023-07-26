Не помітите жодної мухи та мошки: як відлякати комах від будинку

Набридливі комахи влітку доставляють масу незручностей

Влітку в будинку з’являється більше небажаних комах, включаючи мух та мошок. Проте впоратися з паразитами можна за допомогою саморобної пастки, не використовуючи хімікати-репеленти із магазину.

Щоб позбутися плодових мушок у житлі, встановіть незвичайну приманку. Ефективним лайфхаком поділилося видання Express.

Плодові мушки злітаються на фрукти, газовані напої та іншу їжу в кімнаті. Але не поспішайте купувати магазинні спреї для мух, а скористайтеся дієвою альтернативою, яка обійдеться вам дуже дешево.

Пастка для мух своїми руками

Найуспішніший і найпростіший спосіб позбутися мух — розмістити саморобну пастку з яблучним оцтом. Для цього наповніть невелику миску або банку яблучним оцтом разом із кількома краплями рідини для миття посуду, накрийте тару поліетиленовою плівкою. Потім зробіть невеликі отвори в плівці, щоб заманити мух у рідину. До слова, замість оцту можна використати червоне вино.

Крім того, природні репеленти – потужний засіб відлякування плодових мух. Сильний запах сушеного базиліку, м’яти та лаврового листа відвадить небажаних комах. В якості альтернативи змішайте воду з ефірними оліями, такими як лемонграс, лаванда або евкаліпт, а потім розпорошіть у будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з комарами влітку. Запах певних рослин ці комахи ненавидять.