Чим натерти решітки та дверцята духовки, щоб вони сяяли: дієвий лайфхак

Для очищення духовки потрібні лише підручні засоби

Бризки та жирні плями на решітках, стінах і дверцятах духовки з часом можуть накопичуватися, що призводить до появи неприємних запахів. А ще забруднена духова шафа може гірше працювати, через що збільшується час приготування страв.

Щоб очистити духовку, включаючи дверцята приладу та решітки, скористайтеся ефективним лайфхаком. Про це розповідає Express.

Як почистити решітки духовки

Покладіть старий рушник на дно ванни, помістіть решітки і всі піддони з духовки.

Посипте решітку харчовою содою та додайте оцет. Відбудеться хімічна реакція.

Як тільки шипіння припиниться, наповніть ванну гарячою водою, щоб повністю покрити решітки та деко.

Залишіть решітки у цій суміші на ніч.

Вранці протріть піддони, щоб видалити залишки жиру.

Стійкі плями потріть старою зубною щіткою або жорсткою губкою із щіпкою солі.

Потім приступіть до очищення внутрішніх поверхонь духовки. А також приберіть усі плями з дверцят духової шафи. Для цього слідуйте простому алгоритму:

Приготуйте очищувальну пасту з харчової соди й двох частин води. Нанесіть суміш на всі жирні ділянки духовки, але не на нагрівальні елементи. Залиште пасту на 30 хвилин на скляних дверцятах, а на внутрішніх поверхнях на ніч або хоча б на 12 годин, щоб видалити весь бруд. Зітріть засіб вологою тканиною. Стійкі плями потріть оцтом, щоб повернути духовці ідеальний вигляд.

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