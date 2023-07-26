З чим випрати шкарпетки, щоб прибрати всі плями: спритний трюк спрацює краще за будь-який відбілювач

Щоб вибілити шкарпетки, скористайтесь одним засобом домашнього вжитку

Після кількох прань стійкі плями на шкарпетках залишаються, який би вибілювач ви не використовували. Однак один підручний компонент ефективно впорається з відбілюванням шкарпеток.

Щоб відіпрати шкарпетки від будь-яких плям, придбайте кристали соди. Про дієвий лайфхак розповідає видання Mirror.

Так, для прання шкарпеток використовуйте не просто харчову соду, а саме кристали цієї речовини. Цей засіб спрацює набагато результативніше, ніж якщо ви витрачатимете гроші на відбілювач.

Щоб прибрати брудні розводи зі шкарпеток, додайте столову ложку кристалів соди до звичайного мийного засобу. Після прання шкарпетки блищатимуть від чистоти.

Якщо плями занадто стійкі, використовуйте кристали соди для попереднього замочування. Для цього приготуйте розчин із кристалів соди та теплої води, потім замочіть у ньому шкарпетки приблизно на годину, а далі періть звичайним способом.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші корисні лайфхаки під час прання. Якщо додати один секретний інгредієнт у барабан пральної машини, то рушники довго залишатимуться м’якими і шовковистими.