Кормова або цукрова: п’ять лайфхаків для вибору солодкої кукурудзи

Є п’ять важливих моментів, на які важливо звернути увагу на вибір кукурудзи

Незабаром почнеться сезон соковитої і солодкої кукурудзи. Однак, щоб зварити смачну кукурудзу, потрібно спочатку вибрати правильний качан.

На порталі Smak дали кілька порад, на що слід звертати увагу при виборі кукурудзи. Якщо зробити неправильний вибір, то не виключений шанс отримати отруєння.

Є два типи кукурудзи: кормова та цукрова. Перший тип найчастіше вибирають для великої рогатої худоби. Вона довгаста, а качани близько 25 см завдовжки. Цукрова кукурудза менша за розміром, всього 15 см і нагадує форму діжки. Коштує вона дорожче за кормову, але, як правило, смачніша.

Також експерти радять звертати увагу на зерна кукурудзи. У кормової вони мають насичений жовтий колір, іноді навіть із помаранчевим відтінком. А у цукрової кукурудзи зерна завжди світлі, часом навіть білі.

Щоб визначити стиглість кукурудзи, потрібно також звернути увагу на її зерна. Чим качан стигліший, тим вони більш пружні і щільно прилягають один до одного. Якщо на зернах є западини, це говорить про те, що волога всередині зникла, а замість неї утворився крохмаль з восковою шкіркою.

Листя теж може підказати, яку кукурудзу краще брати не варто, а вірніше їх відсутність. Найкраще купувати качани, загорнуті в листя, а якщо кукурудза "гола", то її в жодному разі брати не можна. Деколи фермери підгодовують плід добривами, які проявляються на листі темними плямами. Щоб приховати це, вони обривають листя.

До того ж, стиглу і солодку кукурудзу можна визначити на смак. Достатньо відколупати одне-два зернятка біля основи качана. У цукрової кукурудзи вони соковиті та солодкі, а у кормової — несмачні.

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