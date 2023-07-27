Для чого на плащі пришивають "погони": правильну відповідь мало хто знає

Цей елемент одягу має не лише декоративну функцію

На сучасних моделях плащів, пальт та деяких куртках часто можна зустріти схожий на погони елемент. Виявляється, ремінці, що відстібаються, пришиті не просто для краси, а виконують важливу функцію.

Цей елемент — відлуння військового минулого верхнього одягу. Пришиті до пальта погони на ґудзиках з’явилися на початку 18 століття. Солдатам доводилося носити на плечі патронні сумки. Ця деталь служила своєрідним "гачком" для утримання та зручного розташування сумки та довгий час розташовувалася лише на лівому плечі.

У сучасних моделях історична деталь під час пошиття пальта зберігається як у чоловічих, так і жіночих виробах. А жінки знайшли "погонам" своє застосування. Їх можна використовувати не тільки як кріплення сумки, але і для кріплення хустки або палантину. Але найчастіше ремінці на плечі несуть все ж таки декоративну функцію.

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