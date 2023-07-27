Ці два інгредієнти очистять ваш унітаз краще, ніж відбілювач: найпростіша хитрість
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Економічний та екологічний засіб
Для підтримки ідеальної гігієни потрібно стежити за чистотою ванної кімнати і туалету з використанням відповідних засобів, наприклад відбілювача. Однак більшість людей переоцінюють цей популярний мийний засіб: вони очікують, що він легко видалить весь бруд у туалеті, ідеально відбілить поверхню і додасть приємного блиску, але це не завжди так.
Ось тільки реальність виявляється зовсім іншою. Просто тому, що цей мийний засіб є недостатньо потужним для видалення вапняного нальоту в туалеті, пише santeplus. На щастя, є ефективний і натуральний засіб, здатний дати бажаний результат.
Як чистити унітаз до блиску
Існує саме натуральний очищувач, що складається всього з 2 інгредієнтів, які ідеально впораються із завданням: це оцет та харчова сода. Це рішення особливо підходить для очищення ваших туалетів, а також раковин, ванн та плитки.
Що потрібно робити:
- Спочатку посипте унітаз харчовою содою, а через 15 хвилин влийте оцет. Це спричинить хімічну реакцію, яка зруйнує стійкі відкладення вапняного нальоту.
- Залиште діяти ще на п’ятнадцять хвилин, потім потріть особливо брудні ділянки спеціальною щіткою і кілька разів спустіть воду.
"Телеграф" писав раніше, навіщо додавати в унітаз використаний чайний пакетик. Господиням підказали цікаву хитрість.