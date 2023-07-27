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Ці два інгредієнти очистять ваш унітаз краще, ніж відбілювач: найпростіша хитрість

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Засіб зарекомендував себе протягом багатьох років
Засіб зарекомендував себе протягом багатьох років. Фото santeplusmag.com

Економічний та екологічний засіб

Для підтримки ідеальної гігієни потрібно стежити за чистотою ванної кімнати і туалету з використанням відповідних засобів, наприклад відбілювача. Однак більшість людей переоцінюють цей популярний мийний засіб: вони очікують, що він легко видалить весь бруд у туалеті, ідеально відбілить поверхню і додасть приємного блиску, але це не завжди так.

Ось тільки реальність виявляється зовсім іншою. Просто тому, що цей мийний засіб є недостатньо потужним для видалення вапняного нальоту в туалеті, пише santeplus. На щастя, є ефективний і натуральний засіб, здатний дати бажаний результат.

Як чистити унітаз до блиску

Існує саме натуральний очищувач, що складається всього з 2 інгредієнтів, які ідеально впораються із завданням: це оцет та харчова сода. Це рішення особливо підходить для очищення ваших туалетів, а також раковин, ванн та плитки.

Що потрібно робити:

  1. Спочатку посипте унітаз харчовою содою, а через 15 хвилин влийте оцет. Це спричинить хімічну реакцію, яка зруйнує стійкі відкладення вапняного нальоту.
  2. Залиште діяти ще на п’ятнадцять хвилин, потім потріть особливо брудні ділянки спеціальною щіткою і кілька разів спустіть воду.

"Телеграф" писав раніше, навіщо додавати в унітаз використаний чайний пакетик. Господиням підказали цікаву хитрість.

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#Прибирання #Туалет #Лайфхак