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Таропрогноз на 28 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 28 липня
Прогноз Таро, на що всім чекати 28 липня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

П’ятниця, 28 липня 2023 року, багатьом принесе можливість досягти успіху та процвітання, хоча в деяких і може бути апатичний настрій.

Так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка пентаклів, Помірність, Туз мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Сімка пентаклів

Друга назва цієї карти "Наполегливість" і вона каже, що Ви отримали якийсь результат своєї праці, але з якихось причин не дуже їм задоволені, — можливо, у Вас були інші очікування, а то й зовсім Вам потрібно було щось інше. Порада карти: не приймайте поки що важливих рішень, сповільніться та проведіть час із близькими.

Помірність

Ця карта вказує на те, що в п’ятницю обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. У п’ятницю Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця 2023 року за картами Таро.

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