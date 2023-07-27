Щоб не було мікротріщин: якими засобами можна протирати екран смартфона

Екрани смартфонів є справжнім магнітом для бруду

Поверхню телевізора та інших гаджетів не варто протирати звичайною водою, адже для цього існують спеціальні засоби, які не зашкодять екрану, зокрема не залишать слідів, розводів та подряпин.

Експерти у матеріалі Apostrophe розповіли, що повернути мобільному пристрою привабливий вигляд та зберегти його покриття допоможуть чотири засоби. Але не використовуйте спирт, тому що можна нашкодити дисплею.

Чим протирати екран смартфона

Серветки зі спеціальним просоченням та спреї для електроніки

Найкраще використовувати спеціально призначені для цього серветки, тому що вони легко приберуть будь-які забруднення, не залишивши розводів і слідів. Якщо ви будете використовувати спрей, тоді наносьте його не на сам екран, а на безворсову серветку, але тільки не на ватний диск, тому що залишаться на дисплеї дрібні ворсинки.

Дистильована вода

Змочіть м’яку тканину в дистильованій воді, очищеній від мінеральних солей, та протріть екран свого смартфона. Після чищення він набуде презентабельного вигляду і позбавить від різних бактерій.

Вушні палички

Можна також використовувати вушну паличку, вона дозволить прибрати забруднення із найважчих місць. Змочіть її в дистильованій воді та приберіть з гаджета зайві частинки бруду та пилу.

Серветки з мікрофібри

Ці маленькі ганчірочки добре поглинають вологу, а також знежирюють поверхню, не залишаючи жодних подряпин. Зазвичай такі серветки йдуть у комплекті з окулярами чи дрібною електронікою.

"Телеграф" писав раніше, як очистити екран телевізора, не залишивши на ньому розводів і слідів. Експерти підказали господаркам простий, але працюючий трюк.