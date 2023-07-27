Як заточити тертушку? Буде як нова, якщо зробити з нею це
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Всі інструменти, які вам знадобляться для заточування, вже є на кухні
Через постійне використання практично всі кухонні речі з часом виходять з ладу. Особливо це стосується тертушок, які можуть втратити гостроту після тривалого використання.
Легко заточуйте тертку для овочів, використовуючи те, що у вас вже є на кухні, пише cpykami. Ми пропонуємо кілька способів заточування, і ви можете вибрати із запропонованих варіантів найбільш підходящий та зручний для вас.
З викруткою
В цьому випадку зубчики злегка підіймаються вгору за допомогою викрутки або ножа, що робить тертку гострішою.
З фольгою
Скачайте кульку з фольги, а потім протріть її на тертці. Це надасть зубчикам набагато більшої гостроти.
З керамічним посудом
Просто кілька разів проведіть керамічним дном чашки, тарілки або піали поверх тертки. Зубчики швидко загостряться.
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