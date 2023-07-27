Розморожування холодильника феном: чому ви більше не будете так робити

Дізнайтесь, у чому для вас криється смертельна небезпека

Багато хто використовує незвичайні способи для прискорення розморожування холодильника. Наприклад, деякі господині для розморожування льоду використовують фен, призначений для сушіння волосся. Розповідаємо, наскільки це може бути небезпечним як для пристрою, так і для самої людини.

Краще розморожувати холодильник традиційним способом — залишати його розморожуватися на ніч. Про це пише ukr.media.

Чому не можна розморожувати холодильник феном

Потік гарячого повітря, що виходить з фена, має досить високу температуру, що може пошкодити компоненти холодильника. Для найбільш ефективного розморожування рекомендується рясно поливати кригу водою з крана. Також важливо не намагатися прискорити процес розморожування механічно, наприклад за допомогою ножа, оскільки це може пошкодити пристрій.

Крім того, важливо відзначити, що використання фена для розморожування холодильника може бути небезпечним для того, хто розморожує. Обдування холодильника феном зовні не становить загрози для людини. Однак, якщо направити фен усередину холодильника, краплі води можуть потрапити на прилад і він може "коротнути". У такому разі є великий ризик отримати удар струмом.

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