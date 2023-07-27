У будинку завжди стоятиме приємний аромат: просто змішайте ці компоненти

Як самостійно приготувати ароматизатор для дому

Затишний будинок — будинок, де панує порядок і куди хочеться повернутися після трудового дня. Однією з важливих складових затишку є запахи. Приємно, коли приміщення сповнене свіжих ароматів, а не амбре від смажених котлет чи засмажки. Боротися із неприємними запахами можна за допомогою покупних освіжувачів повітря. А можна зробити ароматизатор самостійно.

Для приготування засобу знадобляться вода, оцет та скоринки цитрусових. У пляшечці з розпилювачем змішайте воду і 9% оцет у пропорції 1 до 4. Додайте в ємність скоринки апельсина, мандарину та лимона. Якщо є можливість, додайте листя евкаліпту.

Ароматизатор буде готовий до використання за тиждень, коли настоїться. Використовуйте цей розчин, як і покупний освіжувач повітря.

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