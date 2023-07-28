Як прибрати жовті плями на стелі: доступні способи

Про потоп нічого не нагадуватиме

Після затоплення або через старий дах на гіпсокартонній стелі проступають плями. У процесі висихання ці плями набувають жовтого кольору. Крім того, що це псує зовнішній вигляд стелі, ще й провокує появу цвілі.

Важливо не допустити поширення вогкості та плісняви по стелі та стінам. Тому потрібно якнайшвидше розпочинати усунення проблеми. Навіть самих стійких плям на стелі можна позбутися за допомогою домашніх хитрощів.

Плями не з’являються без причини. Тому спершу треба їх усунути.

Перш ніж розпочати обробку, необхідно дати плямі повністю висохнути. Потрібно максимально провітрювати уражене приміщення, оскільки це сприятиме просиханню і запобігатиме появі слідів плісняви в сирому місці.

Як і чим видалити плями від вологи на стелі

Насамперед потрібно озброїтися маскою та захисними окулярами. Під час процедури краще тримати вікна відчиненими.

Змішайте у відрі одну частину хлорного вапна і три частини води. В отриманій рідині змочіть губку і пройдіться по плямах на стелі. Слідкуйте, щоб на вас не потрапили бризки.

Просочувати стіну не потрібно, достатньо нанести трохи суміші на уражену поверхню і дати висохнути.

Якщо пляма стара і вже з’явилася цвіль, однієї обробки недостатньо. Процедуру доведеться повторити.

На той випадок, якщо варіант із використанням хлорки не підходить, є ще одна домашня хитрість проти плям від вологи. Але цей спосіб може вплинути на колір покриття.

Потрібно змішати білий оцет з водою, розпилювачем нанести суміш на стелю і залишити на тридцять хвилин. Потім потрібно видалити засіб вологою ганчіркою.

Коли плями зникнуть і поверхня висохне, можна розпочинати фарбування стелі та стін.

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