Більше не почуєте дзижчання мух у вашому будинку: який натуральний репелент відлякає комах

Впоратися з настирливими мухами можна без хімікатів

У літню пору року в будинку часто можна побачити небажаних комах. Мухи можуть завдавати маси незручностей, починаючи від настирливого дзижчання в спальні та закінчуючи порушенням гігієни приготування їжі на кухні. Однак шкідників легко позбутися.

Щоб відвадити мух від вашої оселі, скористайтеся незвичайним лайфхаком. Про це розповідає видання Mirror.

Впоратися з набридливими мухами можна навіть без хімікатів і дорогих магазинних спреїв. Як виявилося, цитрусова олія є натуральним репелентом від мух. До того ж цей інгредієнт подарує вам приємний аромат.

Як зробити пастку для мух своїми руками? Потрібно просто розрізати навпіл лимон і посипати його гвоздикою (ще один запах, який мухи ненавидять). Так ви зробите свій будинок зоною, вільною від мух, без використання будь-яких хімікатів. Лайфхак спрацює вже за кілька годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про екологічні способи боротьби з іншою літньою комахою, що дуже заважає. Якщо висадити у дворі та будинку певні рослини, то проблеми з комарами не виникне.