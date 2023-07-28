Залийте на годину ці засоби – і каналізація прочиститься: спритний трюк

Вирішити проблему зі зливом, що не працює, допоможуть предмети домашнього вжитку

Жир, залишки їжі, мийні засоби, волосся і не тільки можуть стати причиною забитої каналізації. Якщо ваш злив не працює належним чином, засмічення легко усунути в домашніх умовах.

Щоб прочистити каналізацію, використовуйте лише підручні засоби. Про спритний трюк розповідає видання Express.

Лайфхак для усунення засмічення в раковині, душовій кабіні або ванні вимагає окропу, харчової соди й оцту. Ця комбінація з доступних компонентів вирішить проблему із забитим стоком.

Як прочистити каналізацію самостійно? Спочатку потрібно вилити в каналізацію окріп. Потім змішайте 240 мл окропу з 240 мл столового оцту в мірному глеку. Після цього слід додати 120 г харчової соди.

Отриманий розчин вилийте у каналізацію. Субстанція повинна спінитися всередині дренажних труб та усунути засмічення. Залишіть суміш на годину.

Після цього промийте каналізацію гарячою водою з-під крана, спускайте воду хоча б протягом хвилини. Спритний трюк прибере засмічення, щоб вода знову могла швидко витікати.

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