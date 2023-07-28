Терміново позбавтеся цих предметів у квартирі: вони псують всю "картину"

В інтер’єрі квартири не місце цим предметам

Якщо ви не хочете, щоб дизайн інтер’єру виглядав захаращеним, а був стильним та сучасним, потрібно з особливим трепетом підходити до вибору деталей. Деякі предмети своєю присутністю можуть здешевити простір і псувати все враження навіть від найстильнішого ремонту.

Ось список речей, від використання яких найкраще відмовитись.

Підлогова вішалка

Цей предмет вносить відчуття безладдя та захаращеності у приміщенні. Речі краще зберігати у шафі. Там вони будуть захищені від пилу, а кімната виглядатиме акуратно.

Аксесуари

Недорогі популярні постери в простих рамках лише дешевитимуть інтер’єр. Особливо, якщо такий постер можна зустріти будь-де. Те саме стосується й словесних вивісок із написаними курсивом прізвищем або письмовими інструкціями про те, що робити в цій кімнаті.

Те саме стосується і різноманітних статуеток. З ними дуже легко переборщити та захарастити простір.

Клейонка

Використання клейонки замість скатертини позбавляє прання зайвого домашнього текстилю, бо для її очищення досить вологої ганчірки. Але навіть найдешевша скатертина виглядатиме значно акуратніше і краще за будь-яку клейонку.

Килими

Килими можуть створити теплу та домашню атмосферу у вашому будинку, але важливо переконатися, що вони доповнюють кімнату, в якій ви їх розміщуєте.

Якщо вам потрібен килим у маленькій кімнаті, наприклад, у вітальні, не купуйте величезний килим, який займатиме більшу частину підлоги, оскільки він приховає більшу частину покриття і виглядатиме дивно.

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