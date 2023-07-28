Як швидко прибрати запах котячої сечі: допоможуть підручні засоби

Неприємні несподіванки трапляються з кожним

Кожен власник кота знає, що цю тварину необхідно якнайшвидше привчити до лотка, інакше сильний запах котячої сечі може надовго зіпсувати атмосферу у вашому будинку.

Як говориться в матеріалі UAPortal, є кілька універсальних порад, які зроблять життя з пухнастиком у будинку дещо простіше.

Щоб вивести запах сечі з квартири, необхідно керуватися кількома простими порадами:

пляму необхідно видалити якнайшвидше, оскільки тоді і запаху позбутися простіше;

вологу необхідно зібрати паперовим рушником або серветкою, а ось розмазувати пляму не рекомендується, через те, що смердіти вона почне ще сильніше;

Щоб вивести запах, зробіть розчин із 1 частина оцту до 3 частини води та змочіть їм пляму. Залишіть розчин на 15-20 хвилин, після чого змийте його водою і протріть чистою тканиною. Якщо ж сморід залишився, то повторіть процедуру ще раз.

Якщо під рукою немає оцту або вам не подобається його специфічний запах, можна видавити сік з лимона і додати туди чайну ложку солі. Суміш, що вийшла, необхідно нанести на пляму і залишити на 20 хвилин.

Втім, якщо йдеться про велику і стару пляму, то швидше за все вам знадобиться допомога спеціальних засобів для чищення на основі ферментів або з хлором. Однак перед тим, як нанести засіб на поверхню, варто перевірити його на непомітній ділянці, оскільки сильнодійні компоненти можуть пошкодити її.

Не забудьте після прибирання провітрити кімнату.

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