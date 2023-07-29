Як назавжди позбутися мух у будинку: просто пригостить їх цими ласощами

Мухи можуть стати справжньою проблемою, але один літній овоч допоможе прогнати їх

Наявність набридливих мух у будинку може стати справжнім кошмаром. Влітку з’являється просто неймовірна кількість цих комах і вивести їх стає дуже важко.

Тримати вікна закритими або бігати зі спреєм від мух по дому — не найкращий вихід із ситуації. Ліпше звернутися до лайфхаків, які можна використовувати у боротьбі з комахами.

Одним із засобів, які можна використовувати для відлякування мух, є огірок, пише Mirror.

Якщо ви виявите, що мухи збираються на відрі для сміття, то покладіть скибочки огірка на верхню його частину.

Якщо ви виявите, що мухи злітаються у певні місця у вашому будинку, розкладіть там скибочки огірка, щоб відлякати комах.

Скибочки та шкірка огірка також можуть допомогти захистити будинок від мурах. Головне — не забувати регулярно замінювати скибочки, доки вони не згнили й не залучили інших комах.

Якщо метод з огірком вам не підходить, зробіть репелент із горілки, запах якої мухи ненавидять.

У пляшці з розпилювачем змішайте одну чашку горілки з чайною ложкою олії лимонного евкаліпта та двома чайними ложками соку алое віра. Розпорошіть засіб на всі місця, де люблять збиратися мухи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити ефективну пастку для комах.