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Як назавжди позбутися мух у будинку: просто пригостить їх цими ласощами

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
freepik.com

Мухи можуть стати справжньою проблемою, але один літній овоч допоможе прогнати їх

Наявність набридливих мух у будинку може стати справжнім кошмаром. Влітку з’являється просто неймовірна кількість цих комах і вивести їх стає дуже важко.

Тримати вікна закритими або бігати зі спреєм від мух по дому — не найкращий вихід із ситуації. Ліпше звернутися до лайфхаків, які можна використовувати у боротьбі з комахами.

Одним із засобів, які можна використовувати для відлякування мух, є огірок, пише Mirror.

Якщо ви виявите, що мухи збираються на відрі для сміття, то покладіть скибочки огірка на верхню його частину.

Якщо ви виявите, що мухи злітаються у певні місця у вашому будинку, розкладіть там скибочки огірка, щоб відлякати комах.

Скибочки та шкірка огірка також можуть допомогти захистити будинок від мурах. Головне — не забувати регулярно замінювати скибочки, доки вони не згнили й не залучили інших комах.

Якщо метод з огірком вам не підходить, зробіть репелент із горілки, запах якої мухи ненавидять.

У пляшці з розпилювачем змішайте одну чашку горілки з чайною ложкою олії лимонного евкаліпта та двома чайними ложками соку алое віра. Розпорошіть засіб на всі місця, де люблять збиратися мухи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити ефективну пастку для комах.

Теги:
#Комахи #Огірок #Лайфхак #Мухи