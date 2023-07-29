Що зробити з колготками, щоб вони більше не рвалися: три трюки

Більше ніяких стрілок і затяжок на капроновому виробі

Жіночі колготки, безперечно, є невід’ємною частиною гардероба, але їхня вартість досить висока, особливо враховуючи, що через розриви часто доводиться купувати нові. Чи можливо якось уникнути цієї проблеми? Звичайно, і ми із задоволенням розповімо як.

Капронові колготки, особливо тонкі, легко ушкоджуються: достатньо лише зачепити нігтем, і з’являється дірочка. Щоб зробити колготки більш міцними і продовжити їх термін служби на роки, пише cpykami, скористайтеся одним із трьох нижчеперелічених секретів.

Як зміцнити капронові колготки

Лак для волосся

Обробіть обидві сторони чистих колготок лаком після кожного прання. Лак для волосся зміцнить нитки, роблячи колготи міцнішими.

Окріп

Залийте колготки окропом, а потім залиште їх у воді протягом півтори години. Під впливом температур нитки зазнають змін у своїй структурі і стають міцнішими.

Морозилка

Спробуйте помістити колготки в морозильник протягом години. Цей метод протилежний попередньому, але водночас є найпростішим. Виконайте це і помітите, що колготки стануть значно міцнішими.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо звичайними колготками протирати взуття. Цікавий лайфхак, який стане в пригоді власникам шкіряної пари.