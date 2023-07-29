Які запахи відлякують мух: перевірений спосіб із народу

Діє краще за москітну сітку

Сумнівно, щоб серед усіх жителів планети знайшлася хоч одна людина, яка любила б цих комах. Мухи не заслуговують на увагу — вони скрізь пробираються, псують продукти своїми брудними лапками, на яких повно мікробів та бактерій.

Мухи входять у групу шкідників, які передають хвороби, і їх личинки становлять небезпеку для людини. Ці комахи мають здатність збиратися у великих скупченнях і літати по приміщенню. Але є запахи, які відлякують мух раз і назавжди, пише pixelinform.

Як позбутися мух

Існують певні засоби, які славляться своєю здатністю відлякувати мух. Особливо до них відносяться ефірні олії, такі як олії гвоздики, чайного дерева, герані, лаванди, туї, розмарину або м’яти.

Просто наповніть пульверизатор водою і додайте кілька крапель вибраної олії. Потім розпорошіть отриману суміш в районі дверей та вікон. Після такої простої обробки жодна муха не наважиться вдертися у вашу оселю.

Раніше "Телеграф" писав, як садівникам позбутися мурах у саду, а також поділився ефективним способом запобігання появі мошок, тарганів і комарів у житлі.