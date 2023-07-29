Для чого наливати мінералку в праску: разючий трюк

Цей побутовий прилад потребує своєчасного догляду

Праска дозволяє розгладити всі складки на будь-яких речах і зробити їхній вигляд бездоганним. Але будь-якої миті цей побутовий прилад може вийти з ладу через вапняний накип.

Щоб такого не трапилося, потрібно правильно доглядати праску.

Досвідчені господині чистять праску за допомогою мінеральної води із газом. Газована рідина видаляє навіть жорсткі забруднення без застосування різної магазинної хімії. До того ж цей метод очищення не вимагає великих витрат. Для нього потрібно зовсім небагато мінералки.

Як почистити праску мінералкою

Відсік праски наповніть мінеральною водою, після чого нагрійте прилад. Візьміть шматок непотрібної натуральної тканини та відпарте його праскою. У процесі прасування весь накип повністю видалиться з праски. На це знадобиться буквально кілька хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна вийти із ситуації, коли потрібно попрасувати речі, а праски під рукою немає.