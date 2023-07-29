Як на смартфоні виявити вірус: 7 "симптомів", на які слід звернути увагу

Віруси можуть проникнути в смартфон різними шляхами

Смартфон є нашим "особистим помічником", адже в ньому ми зберігаємо цінну та важливу інформацію, а також за його допомогою ми працюємо, спілкуємось та відпочиваємо. Через це до техніки необхідно дбайливо ставитися, зокрема захищати її від вірусів та шкідливих програм.

У матеріалі Moyo експерти розповіли, що відбувається з мобільним пристроєм, якщо у ньому починає "господарювати" вірус. Важливо звернути увагу на сім "симптомів".

Як дізнатися, що смартфон заражений вірусом

Зниження продуктивності

Якщо ви помітили, що смартфон почав з невідомої причини працювати повільніше і часто "зависати", то є ймовірність, що ви могли підхопити десь вірус.

Незрозумілий сплеск використання даних

Експерти кажуть, що багато троянів (вірусів) здатні передавати інформацію про пристрій та його використання на віддалений сервер, який може споживати багато даних.

Швидка розрядка

Ще одна ознака, яка може вказувати на те, що у смартфоні завівся вірус. Швидка зарядка є поганим "дзвіночком", адже з мобільним пристроєм стане важче працюватиме.

Небажані спливаючі вікна

Якщо ви помітили, що в браузері, навіть якщо ви не використовуєте його активно, почали з’являтися дивні спливаючі вікна, слід провести перевірку смартфона на наявність шкідливих програм.

Незнайомі програми

Може бути таке, що на мобільному пристрої ви знайдете нові програми, які не пам’ятаєте, що завантажували і не знаєте, у чому їхнє призначення. Вони, найімовірніше, могли бути встановлені вірусом.

Телефон поводиться хаотично

Якщо ви помітили, що смартфон почав "жити своїм життям", тобто відкривати та закривати самостійно програми, то цей "симптом" може говорити про те, що гаджет заразився трояном.

Незвичайні витрати

За словами експертів, якщо ви помітили у своєму рахунку незрозумілі платежі, то варто негайно перевірити свій пристрій на наявність вірусів, адже, можливо, хтось намагається вкрасти ваші дані.

"Телеграф" писав раніше, що станеться із телефоном, якщо постійно заряджати його вночі. Експерти, зокрема, розповіли, як це позначається на батареї гаджета.