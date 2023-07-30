Яка домашня рослина відлякує комарів: посадіть у горщик — і мінус проблема

Забудьте про їх набридливе дзижчання і укуси

Коли влітку комарі стають настільки "прилипливими" до нас, як ведмеді до меду, ми готові докладати всіх зусиль, щоб боротися з цими комами, що дзижчать. Цікаво, але можна захистити себе від неприємних укусів комарів, якщо посадити лише одну зелену рослину в горщику.

Наприклад, лемонграс, пише santeplusmag. Це довгоживуча ароматична рослина з вічнозеленим листям, яка відмінно відлякує мух і комарів своїм ароматом.

Як садити лемограс

Лемонграс вирощують у горщиках з використанням вологого і добре дренованого ґрунту. Посадіть насіння лемонграсу на поверхню землі в горщику і тримайте його в теплому та сонячному місці доти, доки насіння не проросте. Оптимальна температура цього процесу становить приблизно 20-25°C.

Коли лемонграс досягне висоти 15 см, потрібно перемістити його в новий горщик з діаметром близько 30 см. Перед цим на дно горщика слід помістити шар глиняної гальки або гравію, а потім додати субстрат, що складається з рівних частин ґрунту для горщика, садової землі та піску. Після пересадки рослину слід добре полити.

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