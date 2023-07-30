Старий нагар відвалиться за 15 хвилин: у чому проварити сковороду, щоби була як нова

Ось що потрібно зробити

Зазвичай сковорідку використовують протягом багатьох років, і нагар, який з часом утворюється та стає невід’ємною частиною посуду, видалити практично неможливо.

Однак існує легкий спосіб повернути старій, улюбленій сковорідці її первісний вигляд, використовуючи звичайні засоби, доступні кожній господині. Щоб вона знову стала як нова, достатньо виконати кілька простих маніпуляцій, пише ukr.media.

Як почистити сковороду від нагару

Візьміть контейнер із великим об’ємом, достатнім для розміщення туди сковороди. Покладіть у нього шмат господарського мила і залийте водою. Поставте ємність на плиту і зачекайте, поки розчин почне закипати.

У каструлю додайте дві столові ложки лимонної кислоти та дві столові ложки оцту на кожні п’ять літрів води. Після цього помістіть сковорідку в отриманий засіб і проваріть протягом 15 хвилин. Якщо шар нагару старий і товстий, то краще варити сковорідку не менше однієї години, а краще півтори.

Потім, візьміть металеву губку для миття посуду або ножа, і видаліть залишки бруду. Завдяки попередньому розм’якшенню нагару, це завдання буде виконане дуже легко.

Раніше "Телеграф" писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити одразу після покупки кухонного начиння.