Не поспішайте викидати старі колготи: несподівані рішення для цих речей

5 ідей, як дати друге життя старим колготам

Непридатні для носіння капронові колготи зі стрілками або дірками зазвичай відразу відправляють у відро. Але деякі господарки знаходять цим речам нове застосування.

Ось кілька ідей, як можна використати старі колготи.

1. Заміна губки для взуття. Капронові колготи добре підходять для того, щоб наносити крем на взуття. Якщо наносити крем щіткою, він лягає нерівномірно і поверхня виходить матовою. А якщо пройтися поверхнею туфель або черевиків капроном, вони блищатимуть.

2. Губка для миття. За допомогою старих колгот можна заощадити на покупці губок для миття ванни або інших поверхонь. Достатньо покласти всередину панчохи обмилок і зав’язати вузлик. Отриманою губкою можна мити ванну та іншу сантехніку.

3. Заміна мікрофібрової ганчірки. Після миття вікон та дзеркал протріть поверхню капроновими колготами та отримайте блискучиу поверхню не гірше, ніж після дорогої ганчірки з мікрофібри.

4. Допомога під час прання. Якщо покласти всередину колгот шкарпетки та інші дрібні речі, а потім відправити в барабан пральної машини, вони не заплутаються в інших речах і не загубляться. Крім того, капроновими колготами можна в декількох місцях зв’язати підковдру і тоді вона точно не зав’яжеться у вузол під час прання.

5. Підв’язка для рослин. На земельній ділянці панчохи можуть стати в пригоді для підв’язки помідорів та інших культур. Потрібно розрізати колготки на окремі мотузочки та прив’язати рослину за стебло до опори.

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