Стане як новенький: як полагодити екран телефону

Не завжди обов’язково звертатися до професіонала для усунення поломки смартфона

Мобільний телефон став незамінним пристроєм. Він допомагає підтримувати зв’язок із близькими, працювати з будь-якої точки світу, контролювати банківські рахунки, розплачуватись у магазинах і навіть стежить за нашим здоров’ям.

Через часте використання сенсорний екран покривається подряпинами. Невелика необережність може спричинити повну заміну екрана смартфона.

В ідеалі екран має захищати спеціальна плівка або скло. Але якщо тріщини все ж таки з’явилися, прибрати їх можна своїми руками. Перше, що потрібно зробити, перш ніж використовувати будь-який з цих трюків на практиці, це вимкнути телефон і витягти акумулятор. Також бажано заклеїти малярним скотчем порти пристрою, щоб жодна рідина чи продукт, який ми збираємося використати, не потрапили туди. Це можна легко зробити, наклеївши трохи малярського скотчу.

Найкращі саморобні засоби від подряпин на смартфоні

Зубна паста. Наноситься безпосередньо на екран вологою тканиною. Таким чином можна зменшити глибину подряпини й навіть змусити її зникнути.

Вазелін. Наноситься на екран ватним диском, змоченим спиртом. Для досягнення добрих результатів важливо використовувати 100% чистий вазелін.

Рослинна олія. Найкращий варіант, якщо пошкодження не дуже глибокі. Через екран смартфона потрібно провести м’якою тканиною, змоченою кількома краплями олії.

Тальк. Присипку потрібно змішати з невеликою кількістю води, щоб вийшов густий крем. Його потрібно нанести на екран за допомогою тканини, як і в попередніх техніках.

Харчова сода. Змішайте невелику кількість соди з водою, щоб одержати пасту. Небагато засобу потрібно нанести на м’яку тканину і протерти подряпину круговими рухами.

Лак для нігтів. Цей засіб є ефективним, якщо лак для нігтів того ж типу, що і скло або пластик на екрані пристрою. Емаль не тільки заповнює подряпину, а й створює тонкий шар, який може бути захистом від майбутніх ударів.

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