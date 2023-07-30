Не знайдете в будинку жодної мухи: як відлякати комах за допомогою доступного продукту

Впоратися з настирливими комахами можна без магазинних спреїв

Влітку мухи в будинку можуть стати справжнім кошмаром. Однак із комахами легко впоратися, навіть не витрачаючи гроші на спреї та пастки-липучки у магазині.

Щоб позбавитися мух у будинку, використовуйте один доступний овоч – огірок. Про незвичайний спосіб боротьби з комахами розповідає Mirror.

Навряд чи ви думали над тим, що допоможе відлякати мух звичайний огірок. Однак цей дешевий продукт справді може усунути проблему з настирливими комахами. Завдяки простим хитрощам ви більше не побачите мух у вашій оселі та не будете переживати за чистоту й гігієнічність.

Як відлякати мух у домі

Мухи часто літають біля сміттєвих баків, проте ви зможете просто запобігти відкладанню яєць цими паразитами. Лише потрібно покласти скибочки огірка на верхню частину відра для сміття.

Крім того, так само зробыть і в інших кімнатах. Там, де найчастіше бачите мух, розмістіть скибочки огірка, щоб відлякати крилатих.

До речі, цей овоч захищає ваше житло від інших небажаних гостей, включаючи мурах. Головне – регулярно оновлюйте огіркові шматочки.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші незвичайні, але ефективні лайфхаки для боротьби з поширеними влітку комахами. Якщо вас дістають комарі, то варто висадити лише одну кімнатну рослину.