Тільки окріп і оцет: як швидко відмити духовку після приготування їжі

Не потрібно буде нічого відтирати, якщо використати одну хитрість

Щоб уникнути необхідності ретельно чистити духовку після кожного використання, виконайте одну просту процедуру. Тоді достатньо лише протерти її вологою ганчіркою, і духовка знову сяятиме чистотою!

Основне правило полягає в тому, щоб виконати цю дію відразу після приготування їжі, поки духовка ще не встигла охолонути. Про це пише cpykami.

Як почистити духовку

Слід налити 100 мл оцту 9% та 1 л окропу в миску. Потім помістіть миску в духовку, закрийте дверцята і залиште на 20 хвилин. Протягом цього часу жир і забруднення відпаряться, що зробить їх такими, що легко видаляються. Просто візьміть ганчірку, занурте її в охолоджений розчин з води та оцту, і протріть духовку до чистоти. Якщо повторювати цю процедуру щоразу після приготування їжі, то духовка завжди буде у хорошому стані.

Раніше "Телеграф" писав, як очистити решітку духовки до блиску. Проста хитрість зі звичайним пакетом заощадить час та сили.

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