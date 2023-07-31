Як видавлювати соус із пакетика до останньої краплі: хитрий трюк із кришкою

Багато хто неправильно використовують пакетики з соусом із фольги.

Додавання соусу в момент приготування їжі допомагає надати стравам приємного аромату, гостроти, кислинки або солодощі. Покупний соус або томатну пасту в маленьких пакетиках зазвичай видавлюють, проводячи пальцями або скручуючи пакування як тюбик зубної пасти. Але є спосіб, який допоможе видавити кожну краплю вмісту пакета без особливих зусиль й не вимазати пальці.

Блогер Андре у своєму акаунті @andrelifehack у TikTok поділився лайфхаком, який дозволить не викидати дорогоцінний соус.

Для того, щоб спустошити пакетик з томатною пастою, вам потрібно просто розрізати верхню частину пакета, помістити його на край каструлі або сковороди та зверху накрити кришкою, утримуючи пакет усередині.

Потім потрібно повільно витягнути пакет із каструлі, утримуючи кришку зверху, щоб створити тиск, який виштовхне вміст пакета в каструлю.

Так само вміст пакетика можна видавити й в соусницю, використовуючи для цього невелику кришку або блюдце.

Завдяки цій хитрості пакет спустошується повністю, соус без розбризкувань потрапляє прямо в каструлю чи сковороду, а руки залишаються чистими.

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