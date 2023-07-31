Відлякує мух краще за будь-який магазинний спрей: з чого зробити потужний репелент

Впоратися з настирливими мухами допоможуть підручні засоби

У теплу пору року у будинках з’являється більше небажаних гостей-комах. Не поспішайте витрачати гроші на магазинні репеленти, адже позбавитися мух можна за допомогою саморобного засобу.

Щоб відлякати мух, зробіть потужний розчин з підручних компонентів. Дієвим лайфхаком поділилося видання Mirror.

Так, кожен може легко зробити репелент із горілки. Це є ключовим інгредієнтом саморобного засобу, оскільки запах алкогольного напою мухи ненавидять.

Як зробити спрей від мух

Все, що потрібно, взяти розпилювач і змішати в ньому одну чашку горілки з чайною ложкою органічної олії лимонного евкаліпта і двома чайними ложками соку алое віра. Як застосовувати саморобний засіб? Просто розпилюйте рідину на всі місця та поверхні в будинку, які зазвичай приваблюють мух. Такий трюк точно відлякає комах.

Варто додати, що цей репелент допоможе вирішити проблему з іншою набридливою комахою, що атакує житла влітку. Щоб віднадити комарів, ви можете нанести трохи спрею на шкіру, особливо приділивши увагу кісточкам і зап’ястям.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший спосіб боротьби з комарами. Позбутися комах можна без використання хімікатів. Певні кімнатні рослини чудово відлякують комарів.