Ризикуєте втратити особисті дані: які налаштування iPhone необхідно відключити

Потрібно завжди вживати заходів для забезпечення особистої безпеки в Інтернеті

Є налаштування iPhone, які сильно виснажують батарею, тому смартфон згодом починає "гальмувати", а є параметри, які можуть ставити під загрозу захист ваших особистих даних, тому їх необхідно вимкнути.

У матеріалі SheFinds експерти розповіли, завдяки яким функціям iPhone хакери здатні проникнути у ваш пристрій та отримати необхідну для себе інформацію.

Що відключити на iPhone, щоб захистити свої дані

Фахівець з безпеки Володимир Фоменко каже, що три параметри смартфона потрібно вимкнути. Йдеться про автоматичне з’єднання Wi-Fi, з’єднання Bluetooth та автоматичне оновлення програм.

Перша функція може поставити під загрозу особисті дані, оскільки хакери можуть створювати підроблені мережі Wi-Fi з тими самими іменами, що й справжні. Якщо ви відключите автоматичне підключення до мережі, захистите свій смартфон від злому, тому що вручну зможете перевіряти надійні Wi-Fi-мережі.

Другою функцією також можуть скористатися хакери, тому, якщо ви не використовуєте Bluetooth, його потрібно вимкнути, цим ви ще й збережете заряд свого акумулятора.

Відмовитись слід і від третьої функції, тому що при автоматичному оновленні програм у ваш гаджет може потрапити шкідливий код, а це зробить пристрій менш захищеним. Краще вибирати вручну, які програми ви хочете собі оновити.

"Телеграф" писав раніше, що у вересні 2023 Apple збирається презентувати iPhone 15. Стало відомо, чим новинка відрізнятиметься від попередніх версій смартфона і чи варто користувачам чекати на "сюрпризи".