Ризикуєте втратити особисті дані: які налаштування iPhone необхідно відключити
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Потрібно завжди вживати заходів для забезпечення особистої безпеки в Інтернеті
Є налаштування iPhone, які сильно виснажують батарею, тому смартфон згодом починає "гальмувати", а є параметри, які можуть ставити під загрозу захист ваших особистих даних, тому їх необхідно вимкнути.
У матеріалі SheFinds експерти розповіли, завдяки яким функціям iPhone хакери здатні проникнути у ваш пристрій та отримати необхідну для себе інформацію.
Що відключити на iPhone, щоб захистити свої дані
Фахівець з безпеки Володимир Фоменко каже, що три параметри смартфона потрібно вимкнути. Йдеться про автоматичне з’єднання Wi-Fi, з’єднання Bluetooth та автоматичне оновлення програм.
Перша функція може поставити під загрозу особисті дані, оскільки хакери можуть створювати підроблені мережі Wi-Fi з тими самими іменами, що й справжні. Якщо ви відключите автоматичне підключення до мережі, захистите свій смартфон від злому, тому що вручну зможете перевіряти надійні Wi-Fi-мережі.
Другою функцією також можуть скористатися хакери, тому, якщо ви не використовуєте Bluetooth, його потрібно вимкнути, цим ви ще й збережете заряд свого акумулятора.
Відмовитись слід і від третьої функції, тому що при автоматичному оновленні програм у ваш гаджет може потрапити шкідливий код, а це зробить пристрій менш захищеним. Краще вибирати вручну, які програми ви хочете собі оновити.
"Телеграф" писав раніше, що у вересні 2023 Apple збирається презентувати iPhone 15. Стало відомо, чим новинка відрізнятиметься від попередніх версій смартфона і чи варто користувачам чекати на "сюрпризи".